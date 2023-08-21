Konya'da Meke Gölü'nde araç göle yuvarlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Meke Krater Gölü'nde girişi yasak olan bölgeye giren araç gölün kurumuş zeminine yuvarlandı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Meke Krater Gölü'nde girişi yasak olan bölgeye giren araç gölün kurumuş zeminine yuvarlandı.

Alınan bilgiye göre, Meke Gölü girişinde meydana gelen trafik kazasında, 35 BED 502 plakalı aracın sahibi Vahdettin Yavaş, Meke Gölü civarında ailesiyle çıktığı gezide, kullanılması yasak olan ve girişte bulunan yasak yazısını görmeyerek girdiği yolda aracı gölün tamamen kurumuş zeminine yuvarlandı.

Araçta yolcu olarak bulunan Nergiz Korkmaz, Berkay Turan, Gamze Yüksel hafif şekilde yaralandı.

Kaza yerine getirilen vinçle yardımıyla yuvarlanan araç düştüğü yerden çıkarılırken, kazada yaralanan 3 kişi götürüldükleri hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.