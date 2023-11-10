Konya'da bir evin aşhane ve kiler bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin aşhane ve kiler olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, aşhanede yakılan tandırın alevlerinin yakacakları tutuşturması sonucu çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışmalarına başladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin aşhane ve kiler olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Kulu'ya bağlı Tuzyaka Mahallesi'nde C.G.'ye ait evin bahçesinde bulunan aşhane ve kiler olarak kullanılan tek katlı çatılı bölümde çıktı. Edinilen bilgiye göre, aşhanede kışlık ekmek yapmak için yakılan tandırdan çıkan alevler kenarda duran yakacakları tutuşturdu. Yangın evdekiler tarafından söndürülemezken, durum itfaiyeye bildirildi. Bu sırada aşhanede bulunan mutfak tüpü de patladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürme ve soğutma çalışması yapılırken, aşhane kullanılama hale geldi. - KONYA