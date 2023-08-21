Konya'da arpa tarlasında çıkan yangında 60 badem ağacı kül oldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde arpa ekili arazide çıkan yangında 60 badem ağacı yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi Uşak Pınarı mevkiinde arpa ekili arazide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi yönlendirildi. Hüyük Belediyesi ekiplerinin iş makineleri ile müdahale ettikleri yangında, henüz hasadı yapılmamış buğday ve arpa tarlalarının etrafı sürülerek önlem alındı. İtfaiye ekipleri ise hızla alevlere müdahale ederek yangını daha da büyümeden söndürmeyi başardı. Yangında 2 dönüm arpa ekili alan ile 60 badem ağacının yandığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA