Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir vatandaş, komşusunun her gün uzun uzun çalan alarmlara rağmen uyanmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

"ARTIK RAHATSIZ EDİCİ OLMAYA BAŞLADI"

Tüm mahalleyi ayağa kaldıran alarm sesine tepki gösteren ve o anları kayda alan vatandaş, "1 saattir çalıyor ve hala uyanmadı. Artık rahatsız edici olmaya başladı. Her gün aynı şey. Her sabah saat 08.00'da başlıyor 9.00-9.30'a kadar sürüyor" sözleriyle duruma tepki gösterdi.