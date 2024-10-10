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Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

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Vatandaşa domuz eti yediren firmanın Köfteci Yusuf olduğu kesinleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın muayene ve analiz raporuna göre; 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası firmanın sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor.

Ünlü bir köfteci restoran zincirinde domuz eti tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan belgelere göre; birçok ilde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un etlerinde domuz eti kullandığı ve mahkeme kararıyla bilginin paylaşılmasını engellediği ortaya çıktı.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

DÖNERE DE KÖFTEYE DE DOMUZ ETİ KOYMUŞLAR

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerin ardından Köfteci Yusuf'tan alınan numunelerde domuz eti tespit edildi. 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde sonuçlanan iki farklı muayene ve analiz raporunda, numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı. Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilemedi. İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapıldı. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alındı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edildi.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

SAHİBİ SIRRA KADEM BASTI

'Helal Sertifika' ile ürünlerini satan firmanın firmanın sahibi Yusuf Akkaş ise olayın patlak vermesi sonrası sırra kadem bastı. Şirket avukatı ise konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirterek sessizliğini korumaya devam ediyor.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (1)

ARSLANOĞLU Hakan:

Yusuf, Oldu Yusuf Yusuf !

137
5
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