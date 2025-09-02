Köfteci Yusuf'tan radikal karar: Tüm şubelerinde uygulamaya başladı, müşteriler ikiye bölündü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekim ayında açıkladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yer almasıyla gündeme gelen ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf, bu kez evcil hayvan yasağı ile tartışma konusu oldu.

ÖNCE BURSA, ŞİMDİ TÜM ŞUBELER

Restoran zinciri, temmuz ayında Bursa'daki şubelerinde başlattığı uygulama ile işletmelere evcil hayvan girişini yasakladı. Restoran girişlerine asılan duyurularda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hatırlatılarak, gıda satışı yapılan işletmelere evcil hayvan alınamayacağı belirtildi. Eylül ayı itibarıyla ise bu uygulama yalnızca Bursa ile sınırlı kalmadı, Köfteci Yusuf'un tüm şubelerinde geçerli hale geldi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Karar, sosyal medyada iki farklı görüşe yol açtı. Hayvanseverlerin büyük bir bölümü yasağa tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise hijyen gerekçesiyle uygulamayı destekledi.