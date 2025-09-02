Köfteci Yusuf'tan radikal karar: Tüm şubelerinde uygulamaya başladı, müşteriler ikiye bölündü

Köfteci Yusuf'tan radikal karar: Tüm şubelerinde uygulamaya başladı, müşteriler ikiye bölündü
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köfteci Yusuf, temmuz ayında Bursa'daki şubelerinde başlattığı evcil hayvan yasağını eylül itibarıyla tüm şubelerinde uygulamaya koydu. 5996 sayılı kanuna dayandırılan karar sosyal medyada tepki çekerken, bazı kullanıcılar hijyen gerekçesiyle uygulamayı destekledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekim ayında açıkladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yer almasıyla gündeme gelen ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf, bu kez evcil hayvan yasağı ile tartışma konusu oldu.

ÖNCE BURSA, ŞİMDİ TÜM ŞUBELER

Restoran zinciri, temmuz ayında Bursa'daki şubelerinde başlattığı uygulama ile işletmelere evcil hayvan girişini yasakladı. Restoran girişlerine asılan duyurularda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hatırlatılarak, gıda satışı yapılan işletmelere evcil hayvan alınamayacağı belirtildi. Eylül ayı itibarıyla ise bu uygulama yalnızca Bursa ile sınırlı kalmadı, Köfteci Yusuf'un tüm şubelerinde geçerli hale geldi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Karar, sosyal medyada iki farklı görüşe yol açtı. Hayvanseverlerin büyük bir bölümü yasağa tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise hijyen gerekçesiyle uygulamayı destekledi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
'Gizemli kutu' satışı yapan sitelere erişim engeli getirildi

İnternette satılan gizemli kutu bakanlığı harekete geçirdi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hayvan severliği abartmanın sonuçları, Yusuf çok doğru karar vermiş ..

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak:

doğru karar hijyen koşullarının azami olması gereken yerlerde karar bu şekilde olmalı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Çok doğru karar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Evcil hayvan diye bir şey yoktur, hayvanların yaşam alanı doğadır, tasma takarak kafese koyarak evcillik olmaz, YUSUF DOĞRU KARAR VERMİŞ

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay

Takımdan yollanan Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay
Tek başına oturan kadın, her gece bu kabusu yaşıyor

Tek başına oturan kadın, her gece bu kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.