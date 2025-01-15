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Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

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Kocasının kendisiyle boşanmadan başka bir kadınla evlenmesine müsaade eden bir kadın, çektiği video ile kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kocasının görücü usulü ile evlendiğini ve ortada bir aldatma olmadığını belirten kadın, "Ben kuma demeyi tercih etmiyorum. Kocamın karısı diyorum" ifadelerine yer verdi.

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Şaşkına uğratan görüntünün başrolünde kocasının ikinci kez evlenmesine müsaade eden bir kadın var.

"ORTADA BİR ALDATMA YOK"

Çektiği video ile yakın çevresinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren kadın, kocasının diğer kadınla görücü usulü evlendiğini belirterek "Bu nedenle ortada bir aldatma yok. Ben kuma demeyi tercih etmiyorum. Kocamın karısı diyorum" şeklinde konuştu.

"ALLAHIM AKLIMIZA MUKAYET OL"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Kılıf uydurmuş", "Allahım sen büyüksün, aklımıza mukayyet ol", "Ablam bu genişlikle olmaz senden", "Muhtemelen izlensin diye yapmıştır" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Böyle bişeyi kabul etmek bence hata

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Arkadaşımım amcası urfada ikinci bir eş aldı komşuları eski eşine gelinin hayırlı olsuna gidiyordu

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCevap :

Mezhebi genişler de bugün.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMerve null:

şu haberler.com,a girince feleğim şaşiyo manyak mısınız töbestagfirullah

Yorum Beğen0
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