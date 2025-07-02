Kocaeli'de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 civarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİNCİ BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Buradaki yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri sayesinde kontrol altına alındı ancak bölgeye yakın farklı bir noktada ikinci bir yangın daha çıktı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye, diğer ilçelerin yanı sıra Sakarya ve İstanbul'dan da çok sayıda destek ekibi gönderildi. Çok sayıda ekip, arazözler, iş makineleri ve 3 helikopterin yoğun müdahaleleriyle yangın söndürüldü.

BÖLGE DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangından etkilenen alanlar dron ile havadan da görüntülendi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.