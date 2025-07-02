Kocaeli'de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan uzun süren müdahalelerin ardından söndürülürken, alevlerden etkilenen alanlar dron ile havadan görüntülendi.
Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 civarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İKİNCİ BİR YANGIN DAHA ÇIKTI
Buradaki yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri sayesinde kontrol altına alındı ancak bölgeye yakın farklı bir noktada ikinci bir yangın daha çıktı.
SÖNDÜRÜLDÜ
Bölgeye, diğer ilçelerin yanı sıra Sakarya ve İstanbul'dan da çok sayıda destek ekibi gönderildi. Çok sayıda ekip, arazözler, iş makineleri ve 3 helikopterin yoğun müdahaleleriyle yangın söndürüldü.
BÖLGE DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangından etkilenen alanlar dron ile havadan da görüntülendi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam