Kocaeli'de iş insanı Nurhan Ör için gıyabi cenaze töreni düzenlendi

Kocaeli'de öldürüldükten sonra cesedi asitle eritildiği tespit edilen iş insanı Nurhan Ör için Körfez ilçesinde gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Ör'ün kardeşleri taziyeleri kabul etti. Cenazeye gelenlerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kocaeli'de öldürüldükten sonra cesedi asitle eritildiği tespit edilen iş insanı Nurhan Ör için Körfez ilçesinde gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Hereke Merkez Sümer Camisi'ndeki cenazeye, Ör ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş dünyasından birçok isim katıldı, çok sayıda iş insanı da tören alanına çelenk gönderdi.

Öldürülen iş adamı Nurhan Ör'ün kardeşleri Serhan ve Erhan Ör, burada taziyeleri kabul etti.

Son dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahsin Tuğrul ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da aile üyelerine taziye dileklerini iletti.

Cenazeye gelenlerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Siyah örtüyle kaplı katafalkın üzerine tabut yerine kırmızı güller yerleştirildi.

Öğle namazının ardından Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erhan Ör, törenin ardından yaptığı konuşmada, bu kötü günde yanlarında oldukları için cenazeye gelenlere teşekkür ederek, bundan sonra dostlarına daha fazla ihtiyaçlarının olacağını söyledi.

Olay

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kayıp ihbarı yapılan iş adamı Nurhan Ör'ün (55) tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönündeki şüpheler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 9 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

1000 dakikadan fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin maddi kazanç elde etmek için İstanbul'da galeriye çağırdıkları Ör'ü darbederek ağır yaraladıklarını ve halıya sararak otomobil bagajında Kartepe'deki bir çiftliğe getirdiklerini tespit etmişti.

Yolda hayatını kaybettiği değerlendirilen iş insanının cesedinin asit dökülerek eritildiğini belirleyen ekiplerin olaya ilişkin yakaladığı zanlılar arasında Ör'ün lise arkadaşlarının da bulunduğu öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Kasım'da adliyeye sevk edilen zanlılardan I.E. (55), F.G. (36), E.D. (33), C.A. (56), A.T. (56) ile oğlu B.T. (29) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, N.T. (61) ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.