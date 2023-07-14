Kocaeli'de Denize Giren Çocuk Boğuldu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.
Millet Bahçesi plajından 2 arkadaşıyla denize giren 13 yaşındaki Ö.M.D, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ailelerine haber vermesi üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile deniz polisi ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Sağlık ekipleri, bir süre sonra deniz polisince hareketsiz bulunarak sudan çıkarılan çocuğun öldüğünü belirledi.
Kaynak: AA / Ümit Ülker - Yaşam