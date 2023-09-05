Kocaeli'de Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi, ağaçtan düşerek vücuduna saplanan dal nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'de çıktığı ağaçtan düşüp, vücuduna dal saplanan Mustafa Uzunoğlu (69), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'ndeki bir binanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre; incir ağacına çıkan Mustafa Uzunoğlu, dengesini kaybederek yere düştü. Düştüğü sırada vücuduna ağaç dalı da saplanan Uzunoğlu, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzunoğlu, kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)