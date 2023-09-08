Kızının kına gecesinde ölen baba toprağa verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde kızının kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden baba Mehmet Şahin toprağa verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kızının kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu ölen baba toprağa verildi.

Koruluk Mahallesi'nde 6 Eylül'de düzenlenen kına gecesinde, başına kurşun isabet eden gelinin babası Mehmet Şahin (55) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şahin'in cenazesi, Koruluk Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.