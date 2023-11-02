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Kızıltepe'de sağanak yağış yolları göle çevirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Meteorolojinin 'kuvvetli yağış' uyarısı verdiği kentte yağmur sonrası hayat adeta durma noktasına geldi. Aralıksız yağan sağanak, cadde ve sokaklar göle çevirdi. Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinde göle dönen yollardan geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.