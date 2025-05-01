İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
Dünyanın gözü Hindistan-Pakistan geriliminde! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Gerçek mermi ve mühimmatla gözdağı

Kızıltepe'de Bağlı Kumru Kuşu Kurtarıldı

Kızıltepe'de Bağlı Kumru Kuşu Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gagası ve ayakları iple bağlı halde bulunan kumru kuşu, çevredekiler tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde gagası ve ayakları iple bağlı halde bulunan kumru kuşu, kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kızıltepe ilçesinde çevredekiler, yerde çırpınan bir kumru kuşunu ayakları ve gagasının iple bağlı halde buldu. Kuşa bağlanan ipi çözen çevredekiler, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı. Kuşu kurtaran kişilerden biri, olayı cep telefonuyla kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.