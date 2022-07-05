Kızgın koç, inek karşısında metrelerce gerilip pozisyon aldı! Sonra olanlar tık rekoru kırdı - Haberler

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Kızgın koç, inek karşısında metrelerce gerilip pozisyon aldı! Sonra olanlar tık rekoru kırdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Kızgın bir koç, inek karşısında meşhur gerilme pozisyonu aldıktan sonra duraksadı. Ardından ineğe boynuzlarını geçirmesi bekleyen koçun vazgeçip yavaşladığı anlar, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Koç ve inek arasında yaşananlar, sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girdi. Çimenlikte karşı karşıya gelen koç ve inekten koç, metrelerce gerilerek meşhur saldırı pozunu aldı.

HERKES SALDIRMASINI BEKLEDİ

Ekran başındaki herkes, koçun gerildikten sonra ineğe boynuzlarıyla vuracağını düşündü. Ancak bu sefer beklenen olmadı. Koç, tam ineğin önüne geldiği sırada saldırmaktan vazgeçti.

10.4 MİLYON İZLENME ALDI

Hayvanların bu anları, sosyal medyada da günün en çok izlenenleri arasına girdi. Video, paylaşıldıktan kısa süre sonra 10.4 milyon izlenme aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

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