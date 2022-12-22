Kıyıdan denize olta atan balıkçının misinaya gelen hayvanı görünce korkudan elleri titredi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada balık avlayan bir balıkçı, oltasına köpek balığı gelmesi nedeniyle önce panik yaşadı daha sonra ise hayvanı misinadan kurtarıp geri bıraktı.

Hatay'da bulunan Asi Nehri'nin denizle buluştuğu yerde balık tutan kişi, oltasına bir deniz canlısının takıldığını fark ederek misinayı toplamaya başladı.

Zorlanarak kumsala çektiği deniz canlısının kum cinsi köpek balığı olduğunu fark eden balıkçı, köpek balığını iğneden kurtarıp yeniden denize bıraktı. Bu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.