Kıyamet saati 3 yıl sonra değişti! İnsanlığın sonu için son 90 saniye

75 yılı aşkın bir süredir sembolik olarak insanlığın kendi kendini yok etme süresini belirleyen Kıyamet Günü Saati güncellendi. Saat, gece yarısına 90 saniye kalaya getirildi.

Önde gelen bilim ve güvenlik uzmanlarının insan varlığının tehlikeleri hakkındaki yargılarını temsil eden "Kıyamet Günü Saati"ne (Doomsday Clock) bir güncelleme geldi.

2021 VE 2022 YILLARINDA SAAT DEĞİŞMEDİ

Sembolik saat, gece yarısına yani kıyamete 90 saniye kalaya getirildi. Bu 90 saniye, insanlığın kendi kendini yok etme anlamındaki en kısa süre olarak tarihe geçti. 2020'den beri gece yarısına 100 saniye kalmıştı ve 2021 ile 2022 yıllarında değişmedi.

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı için Rusya-Ukrayna savaşının, biyolojik tehditlerin, nükleer silahların yayılmasının, devam eden iklim krizinin, devlet destekli dezenformasyon kampanyalarının ve yıkıcı teknolojilerin dikkate alındığı belirtildi.

Bilim insanları bu saati, "insanlığın kendini yok etmeye ne kadar yakın olduğunun bir metaforu" olarak tanımlıyor.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ 1947'DE HAYATA GEÇİRİLDİ

Bulletin of the Atomic Scientists adlı kurum 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu. 1947'de felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü Saati fikri hayata geçirildi. Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi.

SAAT NEYE GÖRE GÜNCELLENİYOR?

Bilim insanları her yıl nükleer savaş tehdidi , iklim krizi, genetik mühendisliği ve medeniyete tehdit olarak işaretlenen diğer şeyler dahil olmak üzere çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak saati güncelliyor.