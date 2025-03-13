Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
Son ankette cumhurbaşkanlığı ve genel seçim birlikte soruldu, zıt sonuçlar çıktı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim soruldu, ortaya zıt sonuçlar çıktı
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı

Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarında iftar ve sahur programları yapmaya başlayan Nihat Hatipoğlu seyircilerden gelen soruları tek tek cevaplıyor. Programın son bölümüne Kısmetse Olur yarışmasından tanınan Çağrı Özer'in "Hz. Havva, Hz. Adem'i yasak meyveyi yemeğe teşvik etmişse erkekleri günaha sokan kadınlar mıdır?" sorusu damga vurdu. Özer geçen sene de programa katılmıştı.

Nihat Hatipoğlu ile İftar programı Ramazan ayıyla birlikte yeniden ekranlara döndü. Hatipoğlu'nun programına katılanlar ise merak ettikleri soruları ünlü ilahiyatçıya yöneltiyor.

Hatipoğlu'nun programının son bölümüne ise Kısmetse Olur yarışmasından tanınan Çağrı Özer katıldı. Geçtiğimiz yıl da programa katılıp soru yönelten Özer bu kez sorduğu soru ile kısa sürede gündem oldu.

ÇAĞRI ÖZER'İN SORUSU ŞAŞIRTTI

Özer "Hz. Havva, Hz. Adem'i yasak meyveyi yemeğe teşvik etmişse erkekleri günaha sokan kadınlar mıdır?" ifadelerini kullandı. Özer'in sorusu Hatipoğlu'nu gülümsetirken gözlerinin kendisine çevrildiği anlarda "Güzel bir soru. Düşündürücü bir soru. Ayete göre Havva Adem'i kandırmadı. Şeytan ikisini kandırdı. Adem ve Havva ikisi de şeytanın tezgahına geldiler. Çünkü bu meyveden yerlerse Cennette edebi kalacaklarına inandılar" diye konuştu.

"KATILMADIĞI PROGRAM KALMADI"

Çağrı Özer'in sorusu ve ilahiyatçının yanıtı kısa sürede büyük ses getirirken sosyal medyada Kısmetse Olur ünlü yarışmacısına tepkiler de yükseldi. Kullanıcılardan bazıları "Katılmadığın program kalmadı", "Her sene bu programa çıkıyor" gibi yorumlarda bulundu.

Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
img

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
img

Altın fiyatları kritik eşikte
img

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti! Tam 24 adet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.