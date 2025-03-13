Kısmetse Olur yarışmacısından Hatipoğlu'na olay soru

Nihat Hatipoğlu ile İftar programı Ramazan ayıyla birlikte yeniden ekranlara döndü. Hatipoğlu'nun programına katılanlar ise merak ettikleri soruları ünlü ilahiyatçıya yöneltiyor.

Hatipoğlu'nun programının son bölümüne ise Kısmetse Olur yarışmasından tanınan Çağrı Özer katıldı. Geçtiğimiz yıl da programa katılıp soru yönelten Özer bu kez sorduğu soru ile kısa sürede gündem oldu.

ÇAĞRI ÖZER'İN SORUSU ŞAŞIRTTI

Özer "Hz. Havva, Hz. Adem'i yasak meyveyi yemeğe teşvik etmişse erkekleri günaha sokan kadınlar mıdır?" ifadelerini kullandı. Özer'in sorusu Hatipoğlu'nu gülümsetirken gözlerinin kendisine çevrildiği anlarda "Güzel bir soru. Düşündürücü bir soru. Ayete göre Havva Adem'i kandırmadı. Şeytan ikisini kandırdı. Adem ve Havva ikisi de şeytanın tezgahına geldiler. Çünkü bu meyveden yerlerse Cennette edebi kalacaklarına inandılar" diye konuştu.

"KATILMADIĞI PROGRAM KALMADI"

Çağrı Özer'in sorusu ve ilahiyatçının yanıtı kısa sürede büyük ses getirirken sosyal medyada Kısmetse Olur ünlü yarışmacısına tepkiler de yükseldi. Kullanıcılardan bazıları "Katılmadığın program kalmadı", "Her sene bu programa çıkıyor" gibi yorumlarda bulundu.