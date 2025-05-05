Kırşehir'de 05.05.2025 Tarihinde Unutulmaz Nikahlar

KIRŞEHİR'de görsel uyumu ve akılda kalıcılığıyla dikkat çeken '05.05.2025' tarihi, evlenmek isteyen çiftlerin tercihi oldu.

Kırşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, yılın en yoğun günlerinden birini yaşarken, gün boyunca aralıksız nikah törenleri düzenlendi. Aylar öncesinden randevu alan çiftler, evliliklerine akılda kalıcı ve özel bir tarihte adım atmanın heyecanını yaşadı. Kırşehir'de 19 çift, 05.05.2025 tarihinde evliliğe adım attı.

'BİZİM İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN OLACAK'

Bugünün özel bir gün olduğunu belirten Osman Faik Onaran, "Bugün tarihsel anlamında güzel bir gün olduğu için nikah tarihimizi ona göre tercih ettik. Eşim de bugünü seçtiğimiz için çok mutlu oldu" dedi.

Osman Faik Onaran ile hayatını birleştiren Nilgün Dulkadir ise "Bugün itibariyle 'Onaran' soy ismini taşıyacağım. Gerçekten bizim için unutulmaz bir gün olacak. 05.05.2025 tarihinin unutulmaz bir hatırası olacak. Nikah tarihimizi 4 ay önce ocak ayında aldık. Eşimin de asla unutmayacağı bir tarih olması da ayrıca güzel" ifadelerini kullandı.

'HEM EŞİMİN DOĞUM GÜNÜ HEM DE EVLENDİĞİMİZ GÜN'

Bugünün kendileri için unutulmaz bir gün olduğunu aktaran Mesut Oruk da "Güzel bir gün bizim için. Bizim için çok mutlu ve unutulmaz bir gün. 05.05.2025, hem tarihsel anlamda hem de eşimin doğum günü olduğu için benim için asla unutulmaz bir tarih. Nikah tarihimizi 6 ay önce almıştık. Eşimin doğum günüyle aynı güne denk gelmesi de ayrı bir mutluluk" diye konuştu.

Mesut Oruk'un eşi Elif Türkmen çok mutlu olduğunu ifade ederek "Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Doğum günüm ve evlendiğim günün aynı güne denk gelmesi de ayrı bir mutluluk" dedi.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,