Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi'ne Yaz Kursu Kayıtları Başlıyor

Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin (BEGEM) yaz dönemi kurs kayıtları 12-18 Haziran; Aile Yaşam Merkezi'ne kurs kayıtları ise 12-23 Haziran günleri arasında yapılacak. Kırşehir'de yurttaşların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği BEGEM ve Aile Yaşam Merkezi'nin kurslarına kayıtlar, 12 Haziran'da başlıyor. BEGEM yaz dönemi kurs kayıtları 12-18 Haziran 2023, Aile Yaşam Merkezi kurs kayıtları başvuruları ise 12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kurslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin (BEGEM) yaz dönemi kurs kayıtları 12-18 Haziran; Aile Yaşam Merkezi'ne kurs kayıtları ise 12-23 Haziran günleri arasında yapılacak.

Kırşehir'de yurttaşların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği BEGEM ve Aile Yaşam Merkezi'nin kurslarına kayıtlar, 12 Haziran'da başlıyor. BEGEM yaz dönemi kurs kayıtları 12-18 Haziran 2023, Aile Yaşam Merkezi kurs kayıtları başvuruları ise 12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kurslara ilişkin şöyle konuştu:

"Açtığımız kurs merkezlerimiz Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Kurslarımızla Kırşehir'in sosyal hayatına zenginlik katıyoruz. Kırşehir'in huzur şehri olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir kurs merkezlerimiz. Kış döneminde olduğu gibi yaz döneminde de açılan kurslarımız yine Kırşehirlilerin uğrak yerlerinden biri olmaya devam edecek."