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İnek doğum yaptı, çiftçi buzağıyı sırtına alıp eve taşıdı

İnek doğum yaptı, çiftçi buzağıyı sırtına alıp eve taşıdı
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Amasya'da kaybolan ineğini bulan İsa Derici, doğum yapan hayvanının buzağısını sırtına alıp eve taşıdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

AMASYA'da kırsalda doğum yapan ineğinin buzağısını sırtına alan İsa Derici'nin eve kadar taşıdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Yıldızköy köyünde yaşayan İsa ve Emine Derici çiftinin sahip olduğu 'Kırmızılı' isimli inek, kırsal alanda kayboldu. Çift, uzun süre dönmeyen ineklerini bulmak için araziye çıktı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrası çift, ineği buldu. Bitkin halde yerde yatan ineğin doğum yaptığı fark edildi. İsa Derici, buzağıyı sırtında taşıyarak eve götürdü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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