Kırklareli'nde sel felaketinde mezar olan bungalov evlerin önceki hali ortaya çıktı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketi sonucunda yıkılan bungalov evlerin selden önceki görüntüleri ortaya çıktı. İşletmenin doğa ve hayvanlarla iç içe olan alanı tatilcileri çekmek için özellikle düzenlenmişti.

Kırklareli'nde 6 kişiye mezar olan bungalov evlerin selden önceki hali ortaya çıktı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sel felaketi longoz ormanlarını vurmuş ve ormanın ortasında bulunan 'Sisli Vadi' adlı tatil işletmesindeki bungalov evler dev tomrukların sürüklemesi sonucu yıkılıp sel sularına kapılırken, bazı bungalovlar da ağaçlarda asılı kalmıştı. Selde bungalov evlerde kalan 6 vatandaş sele kapılıp kaybolurken, yoğun süren arama çalışmalarında 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

6 kişiye mezar olan 'Sisli Vadi'nin önceki hali ortaya çıktı

6 kişiye mezar olan işletmenin selden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde bölgenin yaz aylarında yoğun bir şekilde karavan alanı olarak da kullanıldığı görüldü. Ruhsatsız olan işletmenin tatilcileri çekmek için özellikle doğa ve hayvanlarla iç içe bir alan oluşturduğu gözlendi. Bungalov evlerin hemen yanı başında kurulduğu görülen yapay havuz ve yeşillik alana çeşitli hayvanlar bırakıldığı da görüldü. - KIRKLARELİ