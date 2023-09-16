Kırklareli'nde Öğrenciler Çevre Kirliliğine Dikkat Çekti

Kırklareli'nde öğrenciler çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla 8 bin yıllık köy yaşamının ortaya çıkarıldığı Aşağıpınar ile Kanlıgeçit ören yerlerinin çevresinde çöp topladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırklareli Belediyesi ve Let's Do It! Türkiye (Haydi Yapalım Derneği) tarafından düzenlenen etkinlikte uzun yıllar kazılara başkanlık yapan Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, elde edilen bulgular hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Kazı çalışmalarının sona erdiğini anlatan Özdoğan, "Herkes bizim bir şeyler bulmak için kazı yaptığımızı zanneder. Bir şeyler bulmak için kazı yapmıyoruz, bir şeyler öğrenmek için kazı yapıyoruz." dedi.

Aşağıpınar ve Kanlıgeçit ören yerlerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Özdoğan, "Maalesef ören yerlerinin çevresindeki çöplere biz bir çözüm bulamadık. İnşallah gelecek kuşaklar bu soruna çözüm bulacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler ören yerlerinin çevresinde çöp topladı.

Toplanan çöpler belediye ekiplerince bölgeden alındı.