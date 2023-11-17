Kırıkkale'de Tır Kazası: 2 Kişi Yaralandı, 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Yaşam Haberleri
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında canlı hayvan yüklü bir tır refüje devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, tırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde canlı hayvan yüklü tırın refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
A.İ.A. idaresindeki 38 AHB 003 plakalı tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.S. ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.
Tırdaki büyükbaş hayvanlardan ikisi telef oldu.
Kaynak: AA / Yaşam