Kırıkkale'de Savunma Sanayisi Fabrikasında Yangın Çıktı

KIRIKKALE'de savunma sanayisine yönelik üretim yapılan fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde Özbek Duman'a ait fabrikada, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı. Yangının fuel oil bulunan depoya ulaşması ile alevler büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.