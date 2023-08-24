Kırıkkale'de Mahalle Sakinlerinin Yol ve Su Problemi Çözülemedi

Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, aylardır süren yol ve su problemlerinin çözülmemesinden şikayetçi. Su kesintileri ve hijyenik olmayan su deposu sorunlarıyla karşı karşıya kalan mahalle sakinleri, belediyeden çözüm talep ediyor.

Kırıkkale'de mahalle sakinlerinin yol ve su problemi, söz verilmesine rağmen çözülemedi. Mahallede yaşayan vatandaşlar, evlerinin şebeke hattına bağlı olan su deposunun hijyenik olmadığını belirterek, su kesintilerinin yaşandığını öne sürdü.

Kırıkkale şehir merkezindeki Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, aylardır süren yol ve su problemlerinin çözülmesi için belediyeye çağrıda bulundu. 15 gün önce sokağa çıkarak eylem yapan vatandaşlar, sıcak havalarda yaşadığı su probleminden dolayı belediyeye tepki gösterdi. Vatandaşlar, belediye görevlilerince sorunların çözüleceğine ilişkin 15 gün önce verilen sözün yerine getirilmediğini söyledi. Moloz döküm sahasına giden hafriyat kamyonlarının da havaya kaldırdığı tozdan rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, bazı günlerde akmayan su sorunun da çözülmesini istedi. Mahallede bulunan bazı evlerin şebeke hattına bağlanan su deposunun ise sağlıksız ve hijyen olmadığını öne sürdü.

Mahalle sakini Mithat Özkılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların susuzluktan perişan olduklarını belirterek, eski su deposunun kaldırılmasını ve yerine sağlıklı deponun yapılmasını istedi.

"Ortada hiçbir şey yok"

Normal ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını anlatan Özkılıç, "Bu su deposunun kaldırılıp yeniden yapılmasını istiyoruz. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. 10 gün süre verdiler. Bekliyoruz ama daha hiç bir şey yok ortada. Deponun içinden de bir sürü madde çıktı. Onları biz temizledik ama yapacak bir şey yok. Su yok, su olmayınca ne yapacağız? Mecburen bunu kullanıyoruz. Başkanımızdan bunun değiştirilmesini istiyoruz. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Su çok önemli. Su olmazsa hiçbir şey olmuyor. Normal ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamıyoruz" dedi.

"Depodaki su da içilmiyor"

Belediye görevlilerinin söz verdiği halde problemin çözülmediğini belirten mahalle sakini Yaşar Deniz, "Gelen giden olmadı tozun içinde yaşıyoruz. Su bazen akıyor bazen de akmıyor. Bazen itfaiye su getiriyor. Deponun içinde de her şey var. Depodaki su da içilmiyor. Hiç değilse düzenli aksa biz buna da razıyız. Su deposunun yapılmasını istiyoruz. Su ve yoldan perişanız. 'Asfalt yapılacak' dediler, yapmadılar" şeklinde konuştu.

Evlerinin önünde tozdan oturamadıklarını ifade eden mahalle sakini Hatice Gümüşsoy ise "Arabası olan su getiriyor, arabası olmayan da mecburen bu depodan içiyor, yemeğine de koyuyor, banyosunu da yapıyor. İtfaiye su boşaltmaya geliyor. Yukarı doğru da toz kalkıyor, nefes alamıyoruz. Buralarda yürüyemiyoruz" dedi. - KIRIKKALE