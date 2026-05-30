Çorum'da kiraz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybeden Mustafa Gök (72), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Osmancık ilçesi Ulucami Mahallesi Şerbetçioğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önündeki kiraz ağacına çıkan Mustafa Gök, dengesini kaybedip demir korkuluklarının üzerine düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Gök, Beylerçelebi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Osmancık Belediye Başkan Vekili Mustafa Duman ile belediye meclis üyeleri, Gök'ün yakınları ve çok sayıda kişi cenazeye katıldı.

