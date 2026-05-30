Haberler

Çorum'da kiraz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan Mustafa Gök (72), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak toprağa verildi.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybeden Mustafa Gök (72), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Osmancık ilçesi Ulucami Mahallesi Şerbetçioğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önündeki kiraz ağacına çıkan Mustafa Gök, dengesini kaybedip demir korkuluklarının üzerine düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Gök, Beylerçelebi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Osmancık Belediye Başkan Vekili Mustafa Duman ile belediye meclis üyeleri, Gök'ün yakınları ve çok sayıda kişi cenazeye katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho'dan Arda'ya kötü haber
Antalya'da 16 yaşındaki Yasemin'den 2 gündür haber alınamıyor

Antalya'da yaşayan 16 yaşındaki Yasemin'den 2 gündür haber alınamıyor
Arjantinli yıldız 16 yıl sonra ülkesine geri döndü

16 yıl sonra geri döndü!
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı

Son halinini görenler tanıyamıyor!