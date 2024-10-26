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Milyoner'de yarışmacı bilemediği soruyla Oktay Kaynarca'yı kızdırdı

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "'Sen olasan gülüstan' hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir?" sorusunda joker hakkını kullanan yarışmacıya sunucu Oktay Kaynarca tepki gösterdi.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "'Sen olasan gülüstan' hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir?" sorusunu seyirciye soran yarışmacı Oktay Kaynarca'yı kızdırdı.

"HANGİ AMERİKALI..."

Seyirci joker hakkını kullandıktan sonra doğru cevabı veren yarışmacıya çıkışan Oktay Kaynarca, "Hamza, 'sen olasan gülüstan' Meksika'da geçebilir mi? Hangi Amerikalı 'sen olasan gülüstan' der" diyerek yarışmacıyı azarladı.

"OKTAY ABİ SİNİRLENME"

Oktay Kaynarca'nın sinirlendiği gören yarışmacı ise "Oktay abi sinirlenme" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

Milyoner'de yarışmacı bilemediği soruyla Oktay Kaynarca'yı kızdırdı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam

Oktay Kaynarca Azerbaycan Televizyon Magazin Fransa Yaşam

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Yorumlar (18)

doç dr aristokrates:

akpmhp seçmeni

88
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A. Erol:

bu cahillerin hepsi sözde milliyetçi

74
29
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AGA:

makarnacı AKEPE Seçmeni yazarım ama moderatör iktidar şeysi olduğu için yayınlamaz tabi di mi moderatör

34
47
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Ali Tokgönül:

Bunlar özde değil , bıyıkta milliyetçi ...

50
11
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Git Bi Bak:

Yani o heyecandan adam Türkçeye çevrilmiş hali mi vs diye algıladı çokta şeyapmamak lazım beeğğ

27
16
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gaddar kerim:

sen adama kiziyonda, %4'luk meksika diyen seirciye ne demeli :)

38
1
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Tugba null:

oktay abi de yani. diğer saçma sorulara tepki göster buna değil.

16
6
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Brh atr:

malüm cafeden kahve içe içe beyniniz sulanmış makarna sizi bozar kahveye devam edin troller

15
6
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Cihan Babacan:

Oktay bey sen bu işi yapıyorsun

8
3
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Ömer Tokgöz:

Belinden dabancayı çekmez zahar :)))

7
0
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