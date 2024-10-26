Milyoner'de yarışmacı bilemediği soruyla Oktay Kaynarca'yı kızdırdı

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "'Sen olasan gülüstan' hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir?" sorusunu seyirciye soran yarışmacı Oktay Kaynarca'yı kızdırdı.

"HANGİ AMERİKALI..."

Seyirci joker hakkını kullandıktan sonra doğru cevabı veren yarışmacıya çıkışan Oktay Kaynarca, "Hamza, 'sen olasan gülüstan' Meksika'da geçebilir mi? Hangi Amerikalı 'sen olasan gülüstan' der" diyerek yarışmacıyı azarladı.

"OKTAY ABİ SİNİRLENME"

Oktay Kaynarca'nın sinirlendiği gören yarışmacı ise "Oktay abi sinirlenme" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.