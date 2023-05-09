Kilis'te Traktör Devrildi: 1 Ölü

Kilis'in Polateli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü Ali Saygılı hayatını kaybetti. Kazada, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

KİLİS'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Ali Saygılı (47) hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Saygılı'nın kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Yoldan geçenler, kazayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saygılı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Ali Saygılı'nın cansız bedeni incelemenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.