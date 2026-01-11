Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü
Kilis'te 23 yaşındaki Şahin Çiray, ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından evinde hareketsiz bulunan gencin cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te ısınmak için evde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şahin Çiray (23) yaşamını yitirdi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Şahin Çiray'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde evine geldi. İçeri giren yakınları, Çiray'ı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Şahin Çiray'ın ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Çiray'ın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.