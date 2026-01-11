Haberler

Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Güncelleme:
Kilis'te 23 yaşındaki Şahin Çiray, ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından evinde hareketsiz bulunan gencin cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te ısınmak için evde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şahin Çiray (23) yaşamını yitirdi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Şahin Çiray'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde evine geldi. İçeri giren yakınları, Çiray'ı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Şahin Çiray'ın ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Çiray'ın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
