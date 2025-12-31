Haberler

Kilis'te karın keyfini çocuklar çıkardı

Güncelleme:
Kilis'te etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Çocuklar, kar topu oynayıp kayarak karın tadını çıkarırken, kar nedeniyle trafik akışı zaman zaman kesildi.

KİLİS'te dün geceden beri devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Çocuklar kar topu oynayıp, kayarak karın keyfini çıkardı.

Kilis'te dün gece başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve sis nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı. Karın keyfini ise çocuklar çıkardı. Çocuklar, aile bireyleriyle birlikte kar topu oynadı, kayarak eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
