Kilis'te Depo Kuyusuna Düşen At İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kilis'te bir deponun kuyusuna düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. At sahibine ise şehir içinde at gezdirmekten dolayı cezai işlem uygulandı.