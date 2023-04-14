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Kilis'te çöken apartman enkazında arama çalışması başlatıldı

Kilis'te çöken apartman enkazında arama çalışması başlatıldı

Yaşam Haberleri

Kilis'te çöken 6 katlı Nedim apartmanın enkazına çok sayıda arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kilis'te çöken 6 katlı Nedim apartmanın enkazına çok sayıda arama-kurtarma ekibi yönlendirildi.  Ekipler, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışması başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kilis Yaşam Haberler

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