Kilis'te çöken apartman enkazında arama çalışması başlatıldı
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Kilis'te çöken 6 katlı Nedim apartmanın enkazına çok sayıda arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışması başlattı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kilis'te çöken 6 katlı Nedim apartmanın enkazına çok sayıda arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam