Kestel Ormanlık Bölgesinde Ateş Yakma Yasaklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanlık bölgesindeki piknik ve mesire yerlerinde yangınları önlemek amacıyla 31 Ekim'e kadar mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

Kadınhanı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın gözde mesire alanı olan Beykavağı Mahallesi Kestel Ormanlık bölgesinde aşırı sıcaklardan dolayı her türlü ateş ve mangal benzerinin yakılmasının yasakladığı bildirildi.

Mevsim gereği havaların ısınmasından dolayı olası orman yangınlarının önüne geçilebilmesi amacıyla kararın alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"31 Ekim'e kadar ilçemiz Beykavağı Mahallesi Kestel Ormanlık alanlarında, etrafı çevrilmiş özel mülkler hariç yangına neden olabilecek her türlü ateş, mangal ve benzerlerinin yakılması, mesire yerinde ise belirtilen tarihlerde her gün saat 19.00'dan sonra her türlü ateş, mangal ve benzerlerinin yakılması yasaklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."