Keşan istikametinden Edirne istikametine seyir halindeki araç bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı

Keşan istikametinden Edirne istikametine seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Keşan Uzunköprü Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan H.A. idaresindeki 22 DA 879 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112'yi aramasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekibi sevk edildi Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaralı H.A.'ya olay yerinde ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yeri yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatıldı, kaza yapan aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yaralı H.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı, araçta ise ağır hasar meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE