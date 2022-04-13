Kendilerine saldıran köpek yüzünden bir anda türkücüye dönen gençler büyük ilgi gördü - Haberler

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Kendilerine saldıran köpek yüzünden bir anda türkücüye dönen gençler büyük ilgi gördü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Köpek saldırısından kurtulmak için "Hepimiz kardeşiniz" türküsünü söyleyen iki genç, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada ilginç videolar yayılıyor. Instagram'da son olarak paylaşılan bir video ise büyük ilgi gördü.

KÖPEK, HAVLAYARAK ÜZERLERİNE KOŞTU

Görüntülerde, bir köpeğin havlayarak iki gencin üzerine koştuğu görüldü. Köpek, bir süre sonra gençlerin verdiği tepkiyle durup kaldı.

"HEPİMİZ KARDEŞİZ" TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEMEYE BAŞLADILAR

Köpek saldırısından kurtulmak isteyen gençler, bir anda "Kardeşlik Türküsü"nü söylemeye başladı. Gençlerin eğlenceli anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Mahsun Kırmızıgül, Sosyal Medya, Köpek, Yaşam, Haberler

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