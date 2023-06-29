Bolu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka aracın replikası şehir merkezinde sergilendi. 60 yaşındaki Muhammet Yıldırım'ın kendi imkanıyla garajında yaptığı ve şehir şehir gezdirdiği replika araç yoğun ilgi gördü.

- Kendi imkanıyla yaptığı Atatürk'ün makam aracının replikasıyla şehir şehir geziyor

BOLU - Bolu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka aracın replikası şehir merkezinde sergilendi. 60 yaşındaki Muhammet Yıldırım'ın kendi imkanıyla garajında yaptığı ve şehir şehir gezdirdiği replika araç yoğun ilgi gördü.

Samsun'da 2014 yılında Muhammet Yıldırım kendi imkanlarıyla, bir ev parasına mal olan Mustafa Kemal Atatürk ve Samsun'da Atatürk'ü karşılayan Cevdet Yüzbaşı'nın bal mumu heykelinin bulunduğu 1934 model Lincoln marka aracın replikası Bolu'da sergilendi. 28 Haziran Kocaeli'nin Kurtuluş yıldönümü nedeniyle aracı Kocaeli'ne götüren Muhammet Yıldırım, dönüş yolculuğunda nostaljik otomobili Bolu'ya getirdi. Bolu Valilik Meydanı'nda sergilenen araç kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"Bir ev parasına mal oldu"

2014 yılında yaklaşık 140 bin liraya mal olan ve günümüzde bir ev parası mal olduğunu ifade eden Muhammet Yıldırım, "Bu otomobil bir daire parası yedi, ben gönüllü olarak şehir şehir geziyorum. Hiçbir şekilde para dahi talep etmiyorum. Araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi" dedi.

"Bunun gönüllü yapılması çok güzel"

Aracın başında fotoğraf çektiren Miraç Öner, "Gayet başarılı olmuş. Bence çok güzel bir şey. Bunun gönüllü olarak yapılması zaten çok güzel. Bunun gibi çok daha örnek görmemiz lazım. Başarılı olmuş" dedi.