Rize'de kemençe çalan Sadık Şanal, düğününde hem çaldı hem de oynadı. Düğünde kemençe çalan damadın hareketi herkesi şaşırttı.

Kendi düğününde hem kemençe çaldı hem de oynadı

RİZE - Rize'de kemençe çalan Sadık Şanal, düğününde hem çaldı hem de oynadı.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Sadık Şanal ve Bahar Birben çifti evlenme kararı aldı. Çiftin düğünü Pazar ilçesinde bulunan düğün salonunda yapıldı. Daha öncesinde düğünlerde kemençe çalarak geçimini sağlayan damat Şanal, kendi düğününde de kemençe çalmak istedi. Düğününde eline kemençeyi alan damat Şanal, hem çaldı hem de oynadı. Düğünde kemençe çalan damadın hareketi herkesi şaşırttı.