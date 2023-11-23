Kemaliye'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, köy sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kemaliye'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Toybelen köyünde Cemalettin B.'ye ait evin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına köy sakinleri ile itfaiye müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası yangın başka evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Yangında evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam