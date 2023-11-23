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Kemaliye'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, köy sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.