Kemah'ta Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi

Kemah'ta Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dronla kaydedilen 2 dağ keçisi, yavrularını emzirirken görüntülendi. Civan, vahşi hayvanların yaşam alanlarına saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yavrularını emziren 2 dağ keçisi, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dronla görüntülendi.

Zengin yaban hayatı ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken Kemah ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçileri dronla görüntülendi. Dağlık bölgede yavrularını emziren 2 anne keçi, doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından zoom özellikli dronla uzaktan kayıt altına alındı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Civan, özellikle yavrulama döneminde vahşi hayvanların yaşam alanlarına saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Fatih Civan'ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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