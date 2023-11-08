Kazadan yaralanmadan kurtuldu, tepkisi dikkat çekti
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Tokat'ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı, kamyonete çarpan motor sürücüsünün tepkisi dikkat çekti.
Kazadan yaralanmadan kurtuldu, tepkisi dikkat çekti
TOKAT - Tokat'ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı, kamyonete çarpan motor sürücüsünün tepkisi dikkat çekti.
Tokat'tın Turhal ilçesinde kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi yansıdı. Gerçekleşen kazalarda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Turhal ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosiklet sürücüsü şans eseri kamyonet altında kalmaktan kurtuldu. Kazayı hafif şekilde yaralanarak atlatan motosiklet sürücüsünün, kamyonet sürücüsüne tepkisi dikkat çekti.