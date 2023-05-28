Kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kargo kamyonunun çarpması sonucu kağıt gibi ezilen otomobilde hayatını kaybeden ormancılar ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlandı. Olayda hayatını kaybeden Emre Yıldız, Burhan Yormaz ve Mustafa Kocabaş'ın cansız bedenleri ailelerine teslim edildi. Orman muhafaza memuru Emre Yıldız Honaz ilçesinde, işçi Burhan Yormaz ve arkadaşları Mustafa Kocabaş Güney ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.