Kayseripark AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseripark AVM'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alpaslan mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan Kayseripark AVM'nin yemek katında bulunan soğutucunun motor kısmında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'da AVM'ye gelerek durum hakkında bilgi aldı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kamuoyu tarafından bilindiği gibi Kayseripark AVM bir süre önce başlattığı inşaat ile yangın çıkışlarını bloke ederek otopark alanına çıkıntılar yapması ile gündeme gelmişti. Herhangi bir büyük yangın sırasında yangın çıkışlarının nereden olacağı ise merak konusu. - KAYSERİ