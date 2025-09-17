Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi'nde robot garson hizmet veriyor

KAYSERİ'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi'nde, kent mutfağına ait yöresel ürünler 'MSM' isimli robot tarafından müşterilere servis ediliyor. Tesis müdürü İsmail Furkan Olgun, "Şu ana kadar çok olumlu tepkiler aldık. Hatta sadece robot için gelen misafirlerimiz bile var. Özellikle çocuk misafirlerimiz robot için buraya gelmek istiyor. Robotla arkadaş oldular. Çok güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yaptırılan ve 1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve kentin yöresel lezzetlerinin bulunduğu Mutfak Sanatları Merkezi'nde 'MSM' isimli robot, işletmedeki garsonlara yardım ediyor. Özel yazılım sayesinde kendine tanımlanan harita ve masa bilgisiyle Kayseri'ye özgü yöresel lezzetlerin yapıldığı mutfaktan aldığı yemek ve tatlıları masalara taşıyor. Ürünleri masaya bırakan robot, daha sonra da "Siparişinizi getirdim. Afiyet olsun" diyor. 'MSM' isimli robot, müşterilerin ve çocuklarının dikkatini çekerken, ayrıca merkezde doğum günü sürprizi yapmak isteyenlere de kendisine tanımlanan isimlere göre doğum günü kutlaması yapıyor.

'GARSON ARKADAŞLARIMIZA YARDIMCI OLUYOR'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Müdürü İsmail Furkan Olgun, "3 hafta önce bu robotu hizmete aldık. Sosyal medyada böyle bir robot olduğunu gördük. Farklı bir hizmet vermek istedik. Yeniliğe açık bir tesis olmasını istedik. Çocukların da dikkatini çekeceğini düşündüğümüz için böyle bir robotu kazandırdık. Verilen komut sayesinde masalara yemekleri ve tatlıları taşıyabilir. Çocukların doğum gününü kutlayabiliyor. Garson arkadaşlarımıza yardımcı oluyor. Servis hizmetini rahatlatıyor. Masalardan servisin toplanmasına yardımcı oluyor" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ'

Robotla servis yapılmasından dolayı olumlu tepkiler aldıklarını belirten Olgun, "Masaların haritalandırmasını yaptık. Öncelikle işletmemizdeki masaların harita bilgilerini paylaştık. Hangi masaya gideceğini biliyor. Harita yardımıyla masalara servis yapıyor. Şu ana kadar çok olumlu tepkiler aldık. Hatta sadece robot için gelen misafirlerimiz bile var. Özellikle çocuk misafirlerimiz robot için buraya gelmek istiyor. Robotla arkadaş oldular. Çok güzel ve olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,