Kayseri'de trenle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yük treni Sultanhanı mevkisindeki hemzemin geçitte 38 NV 423 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Yaralanan otomobil sürücüsü A.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili incelemenin ardından kaza yapan tren yoluna devam etti.
Kaynak: AA / Mücahit Melih Akıncı - Yaşam