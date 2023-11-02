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Kayseri'de tır ve minibüs çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.