Kayseri'de tır ve minibüs çarpışması: 1 ölü, 5 yaralı
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Yaşam Haberleri
Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde tırla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 63 FE 042 plakalı minibüs ile 45 AGC 685 plakalı tır, Yeşilkent Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam