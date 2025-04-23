Kayseri'de Düşerek Hayatını Kaybeden Kadına Son Veda
Kayseri'de cam silerken dengesini kaybedip yaşamını yitiren 65 yaşındaki Nirgül Köstelekoğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı ve cenaze namazı sonrası defnedildi.
Kayseri'de 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşerek hayatını kaybeden Nirgül Köstelekoğlu'nun (65), cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Köstelekoğlu için burada cenaze namazı kılındı. Nirgül Köstelekoğlu, namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam