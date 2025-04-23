Kayseri'de Düşerek Hayatını Kaybeden Kadına Son Veda

Kayseri'de 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşerek hayatını kaybeden Nirgül Köstelekoğlu'nun (65), cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Köstelekoğlu için burada cenaze namazı kılındı. Nirgül Köstelekoğlu, namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,