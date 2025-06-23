Kayseri'de 6 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü, Ağır Yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 2 katlı bir binanın penceresinden düşen 6 yaşındaki M.A. isimli çocuk ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de 2 katlı binanın birinci katındaki pencereden düşen 6 yaşındaki M.A. isimli çocuk, ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Doktor Ayhan Ada Caddesi'nde meydana geldi. M.A. isimli erkek çocuğu, 2 katlı binanın birinci katındaki dairenin penceresinden düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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