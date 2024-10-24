Üye Girişi
Haberler

Kayıp Zihinsel Engelli Mahsun Kaya Baraj Gölünde Bulundu

Kayıp Zihinsel Engelli Mahsun Kaya Baraj Gölünde Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Mahsun Kaya, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından baraj gölünde hipotermi geçirirken bulundu. Tedavi altına alınan Kaya'nın sağlık durumu iyi.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mahsun Kaya (27), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından baraj gölünde hipotermi geçirmek üzereyken bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyü yakınlarındaki Veysel Eroğlu Ilısu Baraj gölü havzasında meydana geldi. Öğle saatlerinde evden çıkan ve eve dönmeyen zihinsel engelli Mahsun Kaya için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmasında Kaya, Veysel Eroğlu Ilısu Baraj gölünde görüldü. Zodyak botu ile sudan çıkarılan Kaya'nın hipotermi tehlikesi geçirdiği belirlendi. Mahsun Kaya, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaya'nın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yerel Haberler Jandarma Kurtalan Güvenlik 3-sayfa Sağlık Siirt Yaşam AFAD

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Kritik güvenlik zirvesi sonrası açıklama yapıldı: Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye

"Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye"

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)? Yunus Akgün ceza aldı mı? Lyon Beşiktaş maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lyon Beşiktaş maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Manchester United maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe MANU maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var (Fenerbahçe Manchester United)? Lyon Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Lyon maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Lyon Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri? Fenerbahçe Manchester United ilk 11'i! Fenerbahçe'nin MANU maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Manchester United maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Lyon Beşiktaş hangi kanalda? Lyon Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.