Kaybolan genç Belen Dağı'nda bulundu

Kayseri'nin Yahyalı içesinde avlanmak için gittiği Belen Dağı'nda kaybolan 19 yaşındaki genç, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Sağlık durumu iyi olan genç ailesine teslim edildi.

Kayseri'nin Yahyalı içesinde avlanmak için gittiği Belen Dağı'nda kaybolan 19 yaşındaki genç, aramak kurtarma ekiplerince bulundu.

Sabah evden "ava gidiyorum" diyerek çıkan Kadir Köşger'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı gönüllülerden oluşan ekip, 3 saatlik çalışmanın ardından, genci evinden yaklaşık 7 kilometre uzaktaki Akbaş mevkisinde buldu.

Sağlık durumu iyi olan genç ailesine teslim edildi.

Bir ağacın gölgesinde uyuduğunu belirten Köşger, seslenmeleri ile kendisini uyandıran ekiplere teşekkür etti.